Hakan Fidan: Filistin Devleti Kurulması İçin Uluslararası Adım Zamanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Neredeyse uluslararası kabul haline elmiş 1967 sınırlarına dayanan iki devletli Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devleti kurulması konusunda uluslararası arası adımın atılması zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika