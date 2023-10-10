Hakan Fidan, EİT Dışişleri Bakanları Toplantısı için Azerbaycan'a gitti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte kendi aracıyla Şuşa'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nın yapılacağı Şuşa'ya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte kendi kullandığı araçla gitti.
Bakan Fidan, EİT Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'na katılmak için bugün Azerbaycan'a gitti.
Fidan, indiği Fuzuli Havalimanı'ndan toplantının yapılacağı Şuşa'ya, yanına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u da alarak kendi kullandığı araçla geçti.
Kaynak: AA / Politika