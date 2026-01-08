Haberler

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek güncel bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.

