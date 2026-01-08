Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika