Hakan Fidan'dan New York'ta Önemli Diplomasi Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika