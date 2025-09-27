Hakan Fidan'dan New York'ta Önemli Diplomasi Açıklamaları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yaptığı basın toplantısında yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekti ve İİT ülkelerinin ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesini önemli bir toplantı olarak değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika