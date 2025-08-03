Hakan Fidan'dan Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüşerek Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve ateşkes müzakerelerini ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in neden olduğu açlığa karşı Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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