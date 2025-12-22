Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması bölgenin istikrarına katkı yapacak bir husustur" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika