Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması bölgenin istikrarına katkı yapacak bir husustur" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında, İsrail'in yayılmacı politikalarının yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rıza temelli bir anlayış benimsemesinin bölge istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması bölgenin istikrarına katkı yapacak bir husustur" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar

"Bunu yaparsanız bizim için tehdit olmaktan çıkarsınız"
title