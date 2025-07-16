Hakan Fidan'dan Esad ile Görüşme: Suriye'deki Durum Ve Güvenlik Endişeleri

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu belirterek, bölgesel güvenliğin sağlanması için tüm tarafların çaba göstermesinin önemine vurgu yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleşen görüşmede İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti. Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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