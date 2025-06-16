Hakan Fidan'dan BAE Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışma gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanmakta olan çatışma ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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