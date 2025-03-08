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Hakan Fidan, Cidde'de İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Hakan Fidan, Cidde'de İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Filistin, Pakistan, Özbekistan ve İranlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Filistin, Pakistan, Özbekistan ve İranlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde ikili temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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