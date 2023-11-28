Hakan Fidan, Barselona'da birçok ülke yetkilisiyle görüştü

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere gittiği İspanya'nın Barselona kentinde ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan ilk olarak İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Fidan daha sonra İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Fidan son olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika