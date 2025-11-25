Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Temsilcisi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika