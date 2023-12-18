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Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve Ortak Bildirim'in ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda daha hakkaniyetli, daha sağduyulu bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, bu husustaki görüşlerini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi. Görüşmede, 12 Aralık tarihinde yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen AB Zirvesi Sonuçlarının ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'ye, küresel sınamaların yoğunlaştığı günümüzde AB'nin stratejik bir bakış açısıyla hareket ederek Türkiye ile ilişkileri ilerletmesi gerektiğine dikkati çekti.

Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Gümrük Birliğinin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda Avrupa Birliği'nin en kısa zamanda somut adımlar atması beklediğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Ortak Bildirimin, öngörülenin aksine, geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi'ne ele alınmayıp, bir sonraki zirveye bırakılmasını doğru bulmadığını da ifade ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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