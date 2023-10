HAK-İŞ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası kuruluşlara ve topluma çağrıda bulunmak için bildiri yayımladı.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun hazırladığı bildiriye yer verildi.

İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yaptığı ifade edilen bildiride, "HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, hiçbir kutsalı ve ahlakı olmayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden soykırım yapan terörist İsrail devletini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulaması gerektiği belirtilen bildiride, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılarının acilen giderilmesini, katil İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesini, işgalci İsrail'in Filistinlilerin topraklarını işgal, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmesini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz.

Siyonist İsrail Devleti'nin Netenyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanmasını, katliamları durdurmak için acilen İsrail'e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz. Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasını, öncelikle ateşkesin sağlanmasını, günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere yardımların acilen ulaştırılması için uluslararası toplumun gerekli müdahaleleri yapmasını istiyoruz."

Ayrıca HAK-İŞ olarak, Filistin ve Gazze halkına destek olmak üzere maddi yardım kampanyasının da başlatıldığı duyuruldu.