HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u tebrik etti. Arslan, Kurtulmuş'un kucaklayıcı ve sosyal diyaloga açık yaklaşımının ve engin deneyimlerinin, parlamentonun etkin ve verimli çalışmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, 30. TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a bir kutlama mesajı gönderdi.

"Saygın ve tecrübeli" bir politikacı olarak nitelediği Kurtulmuş'u TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayan Arslan, Kurtulmuş'un kucaklayıcı ve sosyal diyaloga açık yaklaşımının ve engin deneyimlerinin, parlamentonun etkin ve verimli çalışmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kurtulmuş'un bunun ilk adımını Meclis'te yaptığı teşekkür konuşmasıyla attığını ifade eden Arslan, Kurtulmuş'un konuşmasında verdiği mesajların Meclis çalışmalarına rehber olmasını diledi.

Arslan, mesajında "Zatıalinizin geçmişten bu yana sivil toplum ile yürüttüğü çalışmaları ve sivil toplumun gelişimine yaptığı katkıları yakından biliyoruz. STK'ların etkinliğinin artırılması ve genişletilmesi konusundaki öncü rolünüzün TBMM Başkanlığınız döneminde de devam edeceğine inanıyoruz. Parlamentonun bu dönemde de sivil toplum örgütleriyle yakın ilişkilerinin artarak ve kurumsallaşarak devam edeceğine ilişkin etkin politikaları hayata geçireceğine olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin ardından hükümetin oluştuğunu ve ülkenin önemli gündem maddelerine ilişkin çalışmalara hızla başlandığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Zatıalinizin konuşmanızda da ifade ettiği yeni anayasa çalışmalarının, sosyal diyalog anlayışı içinde sivil toplum kuruluşlarının önerileri de dikkate alınarak gerçekleştirilmesini, yeni ve özgürlükçü bir anayasanın hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Sizin gibi tecrübeli bir politikacının başkanlığında TBMM'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak ülkemizin geleceği, huzuru, refahı ve kardeşliği için sosyal diyalog anlayışı içinde önemli adımlar atacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz."