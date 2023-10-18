HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Müslümanlara Karşı Nefret Suçları Artıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, nefret suçları ve nefret söylemlerinde Müslümanlara karşı endişe verici bir artış olduğunu belirtti. Arslan, Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ayrımcılığa karşı duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, son yıllarda nefret suçları ve nefret söylemlerinde özellikle Müslümanlara karşı endişe verici bir artış olduğunu belirtti.

Arslan, 154 ülkeden 700'den fazla sendikanın üye olduğu ve 30 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonundan (PSI) yaklaşık 1100 delegenin katılımıyla Cenevre'de düzenlenen 31. Kongresi'nde konuşma yaptı.

"Dünyada, ırkçılığın, nefret suçlarının, nefret söyleminin, yabancı düşmanlığının ve İslam düşmanlığının yükselmesi gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız." diyen Arslan, dil, din, ırk, renk, cinsiyet farkı gözetmeden tüm insanlar için eşitlik, adalet ve insanlık onuruna olan taahhütleri olduğunu belirtti.

Her türlü ayrımcılığa karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne göre de nefret suçları ve nefret söylemlerinin, insan haklarının açık ihlalleri olduğunu kaydetti.

Arslan, "Son yıllarda, nefret suçları ve nefret söylemlerinde özellikle Müslümanlara karşı endişe verici bir artış var. Bu eylemler aşırı sağ gruplar ve siyasetçilerce teşvik ediliyor. Çalışanlar, işverenleri tarafından inançlarına aykırı şekilde giyinmeye, konuşmaya, hareket etmeye zorlanıyorlar." dedi.

Son yıllarda birçok caminin kundaklamalara ve saldırılara maruz kaldığını aktaran Arslan, Yeni Zelanda'da nefretle motive olan bir ırkçının 51 masum insanı camide ibadet ederken öldürdüğünü hatırlattı.

"Bu nefrete karşı sadece seyirci kalmamalıyız"

Almanya İçişleri Bakanlığının 2020'de 1026 Müslüman karşıtı saldırı gerçekleştiğini açıkladığına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"İngiltere İçişleri Bakanlığı da 2022'de polis tarafından Müslümanları hedef alan dini nefret suçlarının sayısının önceki yıla göre yüzde 42 artışla 3 bin 459'a yükseldiği rapor etti. 2023 yılında, özellikle İsveç, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde camilerin ve elçiliklerin yanında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim yakıldı, yırtıldı, çiğnendi. Bu açık bir nefret suçudur, İslam düşmanlığıdır. Bu nefrete karşı sadece seyirci kalmamalıyız. Nefret söylemlerinin anayasal hak veya ifade özgürlüğü şeklinde savunulmasına izin veremeyiz."

Bu sorunu doğrudan ele almanın sendikaların da kolektif sorumluluğunda olduğuna işaret eden Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonuna Bağlı Hizmet-İş Sendikası olarak nefret suçlarını ve nefret söylemini her türlüsünü esefle kınadıklarını kaydetti.

Hizmet İş Sendikasının, "Nefret Suçu ve Nefret Söylemi ve Özellikle Müslümanlara Karşı Artışta olan İslamofobi ile Mücadele", "Özgür ve Bağımsız bir Filistin", "Türkiye ve Suriye'deki Depremzedelerle Dayanışma" ve "Dünya Çapında Ev İşçilerinin Örgütlenmesi ve Korunması" başlıklı 4 karar metni PSI kapsamında kabul edildi.

Arslan'a, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, uluslararası ilişkiler personelleri Burhan Yıldız ve Fatıma Ezzahra Shab eşlik etti.