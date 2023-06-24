HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına ve yok etme politikalarına karşı çıkarak kınadı. Arslan, İsrail'in son saldırılarında çocuk ve sivilleri hedef aldığını belirtti ve uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin halkına yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail'i kınadı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail devletinin, Filistin halkına yönelik saldırılarına ve yok etme politikalarına, dozunu her geçen gün artırarak devam ettiğini belirtti.

"Filistin halkına yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail devletini şiddetle kınıyoruz. Çocuk ve sivilleri hedef alan ve bir insanlık suçu işleyen siyonist İsrail'in bu acımasız saldırılarına derhal son vermesini istiyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na helikopter, zırhlı araç ve keskin nişancılarla baskın düzenlediğini, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanları şehit ettiğini ve çok sayıda Filistinliyi yaraladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalci İsrail güçlerinin, 168'i Batı Şeria, 52'si Gazze Şeridi'nde olmak üzere 48'i çocuk 220 Filistinliyi şehit ettiği 2022'nin, Batı Şeria için "en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Arslan, İsrail'in, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu bu sene 174 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Bu tablonun, İsrail devletinin Filistin halkına yönelik şiddet, katliam ve yok etme politikasını net şekilde gösterdiğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci siyonist İsrail, ibadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymakta ancak uluslararası kuruluşlar bu durumu sadece izlemekle yetinmektedir. HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik artık sistematik hale gelen bu saldırılarını sadece izlemekle yetinen uluslararası toplumu kınıyor, 'Şimdi değilse ne zaman hesap soracaksınız?' diyoruz. Siyonist İsrail'den uluslararası hukuk önünde bu terör eylemlerinin hesabının en ağır şekilde sorulmasını istiyoruz. Uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik bu saldırılara karşı güçlü bir tepki vermeli ve hesap sormalıdır. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu, Filistin ile ilgili aldığı kararları uygulamalı ve güçlü bir tavır ortaya koymalıdır."

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformda seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirten Arslan, saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Arslan, bu vesileyle İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.