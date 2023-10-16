HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Gazze'de sadece Filistinliler değil insanlık ölüyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu'nun (PSI) 31. Dünya Kongresi'nde Filistin'de yaşanan drama dikkat çekerek, " Gazze'de sadece Filistinliler değil insanlık ölüyor" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 154 ülkeden 700'den fazla sendikanın üye olduğu ve 30 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu'nun Cenevre'de gerçekleştirilen 31. Dünya Kongresi'nde Filistin'de yaşanan drama dikkat çekti. Arslan'a kongrede Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı ve HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan ve Uluslararası İlişkiler uzmanları eşlik etti. Arslan, PSI Genel Sekreterliği tarafından acil durum şeklinde paylaşılan 48 No'lu karar metninde yer alan "Hamas'ın İsrail'e yönelik acımasız saldırıları, binin üzerinde insanın ölümüne neden olan, rehin alma ve onları insan kalkanı olarak kullanma eylemleri, sivilleri acımasızca etkilemeyi amaçlayan terörist eylemlerdir" ifadelerini şiddetle eleştirerek, karşı bir konuşma gerçekleştirdi.

" Gazze'de sadece Filistinliler değil insanlık ölüyor"

Arslan, "Ne yazık ki, gözlerimizin önünde insanlık onuru katlediliyor. Bugün Filistin'de ekmek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok, hatta nefes alacak hava yok. Filistin'de 75 yıldır ölüm var, işgal var, kan ve gözyaşı var. Siyonist İsrail Devleti uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Gazze'de sadece Filistinliler değil insanlık ölüyor" dedi.

" Filistin'de işgaller sona ermeden dünyada barış ve huzur ortamının sağlanması mümkün değildir"

"Yaşanan katliama seyirci kalan ve İsrail'in yaptıklarına arka çıkanlara yazıklar olsun" diyen Arslan, "Dünyamızın artık normalleşmeye, barışa, huzura ve adalete ihtiyacı var. HAK İŞ ve Hizmet-İş olarak her zaman olduğu gibi susan, susturulan insanlığın vicdanı olduk. Filistin'de işgal sona ermeden, ambargo kalkmadan ve katliamlar durmadan dünyada barış ve huzur ortamının sağlanması mümkün değildir. BM Güvenlik Konseyinin harekete geçmesini, NATO, AB gibi uluslararası mekanizmaların bu kirli oyuna artık 'dur' demesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Arslan'dan Filistin'e yardım konusunda çağrı

"Açık bir savaş suçu işleyen İsrail'e karşı insanlıktan ve tüm sendikal camiadan ses bekliyoruz" şeklinde konuşan Arslan, "Dünyadaki ve ülkemizdeki tüm

sorumlulara, tüm uluslararası sendikal camiaya Filistin'e insani yardım gönderilmesi adına daha fazla inisiyatif almaları için çağrıda bulunuyoruz. Filistin halkı çaresizliğe, açlığa, yoksulluğa ve ölüme mahküm edilmesin. Katliam durdurulana, özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, yapılan Filistin'e destek gösterisinde de Filistin bayrağı açarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. - ANKARA