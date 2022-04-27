HAK-İŞ: 'Bütün darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyoruz'

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri, milleti ve onun seçtiklerini tehdit edenleri kınıyoruz" denildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının 15. Yıldönümü dolayısıyla açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 27 Nisan e-bildirgesinin 15. Yıldönümünde, darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. 27 Nisan bildirisi Türkiye tarihine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale amacıyla TSK tarafından gece yarısı internet üzerinden yayınlandığı için e-bildirge olarak geçmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır" denildi.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da demokrasiden yana tavır alındığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Milletimiz, 15 Temmuz'da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'da Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.

Türkiye'nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, emekli amiraller ve emekli büyükelçiler bildirilerinde olduğu gibi maalesef hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet özlemiyle hareket ettiğini görüyoruz. HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye'nin geleceğine kasteden, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz.

HAK-İŞ olarak, Türkiye'de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika