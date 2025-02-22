HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Suriye'ye tarihi ziyaret

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Suriye'de 60 yıllık Baas ve Esad rejiminin yıkılarak Suriye devriminin gerçekleştirilmesinin ardından Suriye'ye giderek Suriye Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ve Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ile buluştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19-20 Şubat 2025 tarihlerinde Suriye'nin Başkenti Şam'a tarihi bir ziyarette bulundu. Arslan, Suriye'de Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ve Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ile bir araya geldi. Arslan, rejim değişikliğinden sonra Suriye'ye dünya sendikal hareketinden ziyarette bulunan ilk konfederasyon başkanı olarak tarihe geçti. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Suriye'de 60 yıllık Baas ve Esad rejiminin yıkılarak Suriye devriminin gerçekleştirilmesinden dolayı tebriklerini ileterek, Suriye'nin özgürleşmesinin tüm coğrafya açısından umut verici bir adım olduğunu kaydetti.

HAK-İŞ ve GFTU arasında uzun yıllardır devam eden kardeşliğe dayalı derin ve köklü ilişkiler olduğuna değinen Arslan, iki ülke arasında zaman zaman siyasi ilişkilerin gergin süreçlerden geçmesine rağmen sendikal ilişkilerin muhafaza edildiğinin altını çizdi. Arslan, rejim değişikliği sonrasında olağanüstü genel kurulunu yapan GFTU'ya hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Arslan, yeni dönemde Suriye sendikal hareketinin sosyal diyalog mekanizmaları içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, Suriye'de çalışma hayatının herkes için tam, kapsayıcı, sendikal özürlülüğün olduğu bir ortam olması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Arslan, GFTU'nun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak üzere, ITUC ve ATUC ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

HAK-İŞ'in Suriye işçi hareketine ve çalışma hayatına verdiği öneme değinen Arslan, talep olması halinde GFTU ve Suriye işçi hareketine yönelik gerekli kapasite geliştirme çalışmalarına her daim katkı sağlanabileceğini ifade etti.

GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ise, dünya sendikal hareketinden ilk resmi temasın HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından gerçekleştirildiğini belirterek HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Al-Ahmad, çalışma hayatı ve sendikal alanda köklü bir tarihe sahip olan HAK-İŞ Konfederasyonu ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek ve HAK-İŞ'in tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Al-Ahmad, Türkiye'nin süreçte verdiği destek ve katkılara teşekkür ederek, "Suriye ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere duyduğumuz büyük gururu ifade etmek isteriz. Bu ilişkiler, ortak komşuluk bağları, aynı tarih ve iki halkın birbirini birleştiren değerleri üzerine tesis edilmiştir. Türkiye'nin, Suriye halkının özgürlük ve onur mücadelesindeki destekleyici tutumu, Suriyelilerin yüreğinde derin bir etki bırakmıştır. Türkiye, liderliği ve halkıyla birlikte, Suriyeli kardeşlerinin en zor zamanlarda yanında durmuş ve onlara destek ve yardım sunmuştur. Ayrıca, Türkiye, ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeliye ikinci bir vatan sunarak, onlara güvenlik ve onurlu bir yaşam sağlamıştır. Türkiye'nin, özgürleşen kuzey Suriye'ye destek olmak, Suriyeli işçileri güçlendirmek ve onlara onurlu bir yaşam sunmak için gösterdiği yoğun çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çabalar, Suriyelilerin direncini pekiştiren ve onların geleceğini inşa etmelerine yardımcı olan önemli bir rol oynamıştır" diye konuştu.

Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) ziyaretinde, HAK-İŞ ve GFTU (Suriye) arasında ikili iş birliğini içeren anlaşma metni, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Fawaz Al-Ahmad tarafından imzalandı.

Suriye Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ile bir araya geldi

Suriye Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım, Suriye'de yaşanan zulüm ve baskılardan sonra Türkiye'nin Suriye halkı için ikinci vatan olduğunu, sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere uzun yıllar sıkılmadan gerçekleştirilen ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Al-Kasım, "Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekledi. Bu desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yeni Suriye'nin inşa sürecinde Türkiye'nin her alanda tecrübelerinden istifade etmek istediklerini dile getiren Al-Kasım, Suriye'nin güvenliği başta olmak üzere, ekonomik istikrarını sağlamak adına önümüzdeki dönemde Türkiye'deki tüm muhatapları ile bir araya geleceklerini vurguladı. - ANKARA