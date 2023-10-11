Haitili eski Senatör John Joel Joseph suçlamaları kabul etti

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastıyla ilişkisi kapsamında Jamaika'da yakalanarak ABD'ye iade edilen Haitili eski Senatör John Joel Joseph, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Miami federal mahkemesinde görülen davada Haitili eski Senatör Joseph, ABD sınırları dışında cinayete teşebbüs ve adam kaçırmakla suçlanıyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık makamıyla anlaşma yoluna gittikten sonra savunmasını değiştiren Joseph, 2021'de Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikasta ilişkin hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılması beklenen Joseph hakkındaki hüküm 19 Aralık'ta verilecek.

ABD makamları, savcı-sanık uzlaşması kapsamında soruşturmada işbirliği yapması nedeniyle sanığın alabileceği söz konusu cezayı hafifletebilecek.

Suikast şüphelisi eski senatör ocakta Jamaika'da yakalanmış ve kendi rızasıyla haziranda ABD'ye gönderilmişti.

Joseph, eski Devlet Başkanı Moise'nin liberal eğilimli Tet Kale Partisine muhalif olarak biliniyordu.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin öldürülmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry, 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Haiti Hükümeti, suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına almıştı. Suikast sanıklarının 8'i ABD mahkemelerince yargılanmayı beklerken, Joseph ile iki sanık daha ABD mahkemesince yöneltilen haklarındaki suçlamaları kabul etmişti.

ABD, söz konusu suikast planının kısmen, Haitililerin yoğun olarak yaşadığı Florida'da yapılması ve suikast organizatörlerinin bazılarının ABD vatandaşı olması sebebiyle yargı yetkisine sahip.