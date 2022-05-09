Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşı için Türk Büyükelçiliği harekete geçti - Haberler

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Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşı için Türk Büyükelçiliği harekete geçti

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşı için Türk Büyükelçiliği harekete geçti

HAİTİ'de, içinde 8'i Türk 17 kişinin bulunduğu otobüsün kaçırılmasıyla ilgili Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Santo Domingo Büyükelçiliği harekete geçti.

HAİTİ'de, içinde 8'i Türk 17 kişinin bulunduğu otobüsün kaçırılmasıyla ilgili Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Santo Domingo Büyükelçiliği harekete geçti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye giden ve içinde 8'i Türk vatandaşı 17 kişinin bulunduğu otobüs, silahlı gruplar tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri çalışma başlatırken, otobüste bulunanların fidye için kaçırıldığı ifade edildi. Santo Domingo Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla harekete geçtiği ve Dominik Cumhuriyeti ile Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Türk, Politika, Haberler

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