Hacılar Belediye Başkanı Yukarı Mahalle'de İncelemelerde Bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yukarı Mahalle'de incelemelerde bulunup, vatandaşlarla görüştü.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yukarı Mahalle'de yapımı devam eden 40 bin metrekarelik kilitli parke yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Mahallenin sokaklarını tek tek gezen Özdoğan, burada vatandaşlarla görüştü ve esnafları ziyaret etti.

Periyodik hale getirdiği mahalle ziyaretleri çerçevesinde son olarak mahalle Muhtarı Ömer Günek ile birlikte Yukarı Mahalle'yi ziyaret eden Başkan Özdoğan, belediyenin yaptığı 40 bin metrekarelik kilitli parke yol yapım çalışmasını inceleyip, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri değerlendirdi. İlk günden itibaren çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini birinci ağızdan aldıklarını belirten Başkan Özdoğan, "Bölgemizi gezerek halkın içinde olmaya devam ediyoruz " dedi.

Sık sık vatandaşlar arasında bulunduklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Yukarı Mahalle Muhtarımız ile birlikte mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Belediyemizin teknik ekibi ile beraber mahallemizde yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunduk. Bugün görülüyor ki Yukarı Mahallemize çok ciddi hizmetlerde bulunduk. Bölgede yaptığımız ziyaretler esnasında gerek vatandaşlar gerekse de esnaflarımız tarafından bizlere iletilen bazı eksikliklerin giderilmesi için de ilgili arkadaşlara talimat verdik. Bizlere iletilen park talebini de değerlendirmeye aldık. Vatandaşlarımızın arasında bulunup talepleri birinci ağızdan almaya ilk günden itibaren devam ediyoruz. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yukarı Mahalle Muhtarı Ömer Günek ise," Belediye Başkanımız teknik ekibi ile beraber Yukarı Mahallemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çeşitli noktalarda Belediye Başkanımız ile istişare ettik. Rutin mahalle ziyaretlerinden dolayı Başkanımız ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi - KAYSERİ