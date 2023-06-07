Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı: 'Son 15 yılın en iyi kabinesi'

Diyarbakır'da 40 yılı aşkın süredir hizmet verdiği tatlı sektöründe isim yapan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlıklara ataması yapılan yeni isimlerin doğu bölgesinden olması hasebiyle teşekkür ederek, "Son 15 yılın en iyi kabinesi" yorumunda bulundu.

28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. İş dünyasında öncü isimler, yeni kabineden umutlu olduklarını dile getirdi. Diyarbakır'da 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe yer alan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı da son 15 yılın en iyi kabinesinin oluşturulduğunu söyleyerek, "Ülkemizin selameti için Cumhurbaşkanımızın bu seçimi de kazanması fevkalade bir sonuç oldu. 20 yıldır zaten tek partili sistemle ülkemizi bu derecelere getiren bir hükümet sistemi vardı. Tekrardan böyle güçlü bir sistemle seçilmelerinin çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Açıklanan kabine üyelerinin son 15 yılın en iyi kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz de halkın içerisinde olduğumuz için onların da görüşü aynı yöndedir. Özellikle kabine içerisindeki bazı bakanların bölgemiz insanlarının olması, bence hem ülke için hem bölge için çok güzel olacak. Öte yandan ülkemiz ve bölgemiz için de çok güzel adımlar atılacağına inanıyoruz. Halkın da beklentisi bu yöndedir. 'Son 15 yılın en iyi kabinesi' cümlesi yüzlerce kişinin ağzından çıkan kelimedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek'e piyasaların güven duyduğunu dile getiren Elaldı, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanmasıyla beraber basından takip ettiğimiz kadarıyla piyasalar kendisine güven duymuş. Biz de önceki dönemlerde Şimşek'in görev yaptığı süre içerisinde de kendisine çok güvenirdik. Biz aslında doğru çalışan herkese güveniyoruz. Bu anlamda 15 yıl önceki rahatlığın tekrar geleceğine inanıyorum. Pandemi dönemiyle dünya genelinde başlayan enflasyon huzursuzluğu maalesef Türkiye'de de görüldü. Tabii ki de 3-5 yıldır çektiğimiz sıkıntılar var. Ama bu kadro ile beraber bütün sıkıntıların aşılacağına inanıyoruz. Tekrardan bütün kabine üyelerine ve hükümetimize başarılar diliyorum." - DİYARBAKIR