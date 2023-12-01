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Hablemitoğlu Davası Tanıkların Dinlenmesiyle Devam Ediyor

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Davanın duruşması Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.

Sanık Altaylı'nın hasta olduğunu söyleyerek duruşmadan vareste tutulma talebi, mahkeme tarafından kabul edildi.

Emekli mülkiye müfettişi tanık R.A.U, evinin Hablemitoğlu'nun evini kuş bakışı olarak gördüğünü söyleyerek, şu beyanda bulundu:

"Olay akşamı Hablemitoğlu'nu ararken eşim kimi aradığımı sordu. Necip Bey'i aradığımı söylediğimde bana televizyonda geçen altyazıyı gösterdi. Evim Necip Bey'in evini kuş bakışı görüyordu. Hemen balkona çıktım, baktım kimse yoktu. Aşağıya indim, evine gidecektim. Aklıma Necip Bey'i aradığım gelince dönüp Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ı aradım. Çünkü telefon benim adıma kayıtlı değildi. Bu arada biz şüpheli hale geldik, kitaplara, dergilere azmettirici olarak geçtik."

"İfadeler arasında çelişkiler var"

Tanık beyanının ardından söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, şunları söyledi:

"Yargılamanın bu aşamadan sonra ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu düşünüyorum. Bir siyasi yargılama var. Her siyasi yargılama bir süre sonra bu hale geliyor. Bu suikastı bilen, duyan kim varsa gelip görevini yapmak zorunda. Bunu bir devlet vazifesi olarak görüyorum. Daha önce ifade vermiş tanıkları dinliyoruz. Ancak ifadeler arasında çelişkiler var. Önceki ifadeler reddediliyor. Bugünkü haliyle bu yargılamada ciddi sıkıntılar var."

Mahkeme Başkanı bunun üzerine, "Biz önümüze gelen dosyadaki iddiaları araştırıyoruz. İddianamede belirtilen hususlara ilişkin tanık çağırıyoruz. Aradan 21 yıl geçmiş, elimizden geleni yapıyoruz." ifadesinde bulundu.

Tanık M.K, sanık Enver Altaylı'yı 2015 Ağustos ayında düzenlenen bir yemekte gördüğünü, sonrasında Levent Göktaş'ın yanlarına geldiğini belirterek, "O gün yemekte güncel olayları konuştuk. Söz konusu cinayete ilişkin bir şey konuşulmadı. Enver Altaylı ile Levent Göktaş daha önceden tanışıyor muydu, yoksa o gün mü tanıştılar bilemiyorum. Ama bence tanışmıyorlardı. Çünkü o gün orada yanımda tanışmış gibi konuştular. Birbirlerini tanıtıp tokalaştılar." diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından duruşma, 4 Aralık Pazartesi devam etmek üzere ertelendi.

Kaynak: AA / Politika

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