Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı

AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası adaylıktan çekilen Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı.

13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.

O VİDEO YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU

Koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu'nun siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı. Kadıoğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

ADAYLIKTAN GERİ ÇEKİLDİ

Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini ifade etti. Kadıoğlu açıklamasında "Kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bayram Şenocak

YERİNE YAZILACAK İSMİ İKİ GÜN ÖNCE DUYURDUK

Necmi Kadıoğlu'nun adaylıktan çekilmesi sonrası herkes yerine yazılacak ismi merak ediyordu. Haberler.com olarak iki gün önce Kadıoğlu'ndan boşalan listeye eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın isminin yazılacağını okuyucularımıza duyurmuştuk. Konuyla ilgili henüz resmi olarak açıklanmasa da Kadıoğlu'nun yerine Şenocak'ın isminin yazılacağı kesinleşti.