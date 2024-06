Haber Kameramanları Derneği, Gazze saldırılarını konu alan kitabı tanıttı

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin, habercilerin kaleminden İsrail'in Gazze'deki saldırılarını konu alan "Kuşatma; Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası" kitabının tanıtım töreni TBMM Tören Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulmün bir an önce sona ermesini temenni etti.

7 Ekim'den bu yana Filistin'de 38 bin canın kaybedildiğini; bunların çok önemli bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğunu söyleyen Özel, "Her meslek övgüyü hak ediyor, her meslek kutsal ama dünyanın bir yanındaki zulmü, baskıyı, katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için bacağını feda etmek, canını vermeyi göze almak her türlü övgünün, her türlü kahramanlığın üzerindedir. O yüzden ben bu salonda bulunan haber kameramanlarının, gazetecilerin şahsında mesleği için ve hepimizin haber alma hakkı için çocuklarını bırakıp en riskli coğrafyalarda görev yapan meslektaşlarınızı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Özel, Filistin'in tanınması için mücadele verdiklerini aktararak, "Halen 150'ye yakın ülkenin Filistin'i tanıması için atılması gereken adımlar vardır. TBMM'de, bu yüce çatının altında, Sayın Meclis Başkanımızın varlığında bu çağrıya, sözümüze kıymet veren dünyadaki tüm siyasi akrabalarımıza, Türkiye ile diplomatik ilişki içinde bulunan ve bugün Meclis çatısı altında yapılan bu görüşmelerin tutanaklarına sahip olacak değerli büyükelçiler için bu çağrıyı bir kez daha tekrar etmeyi bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hakikatin peşinde olan gazetecileri tebrik ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dünyada insanlık tarihi boyunca bütün zulümleri geride bırakmış büyük bir soykırıma şahitlik edildiğini söyledi.

Türk gazetecilerin bütün insanlığa bir belge niteliğinde katkı verdiğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Canını dişine takarak, canı pahasına bu hakikatin sesi olma gerçekliğini ortaya koyan bütün gazetecilerimizi ve sizin şahsınızla hakikatin peşinde olan dünya gazetecilerini tebrik ediyorum." dedi.

Adalet ve merhamet düzenini Türkiye olarak insanlığa hediye etme sorumluluğu altında olduklarını dile getiren Akbaşoğlu, "İnşallah inanıyorum ki Gazze de Filistin de Kudüs de özgürlüğüne kavuşacak ve dünyanın en müstazaf insanları olarak görülen Gazzeliler insanlığın haysiyetini kurtarma mücadelesinde tarihe geçen direnişçiler olarak inşallah her daim hayırla yad edileceklerdir." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, kuşatmayı yarmanın yolunun bilgi toplumu olmaktan geçtiğini söyledi.

Drama tanıklık eden gazetecilere teşekkür eden Özdağ, "Ben gazetecileri kardelen çiçeklerine benzetiyorum. Kardelenler karların altından çıkarlar, hakikatler de karanlığı yararak çıkıyor." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, İsrail'in saldırılarının durdurulamamasını akıl, mantık, vicdan süzgecinden geçiremediğini belirtti. Hamşıoğlu, "Bunu ben dünyanın gözü önünde yaşanan bir soykırım olarak asla değerlendirmiyorum. Dünyanın göz yumduğu bir soykırım olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de haberciler olarak insanlığın yaşadığı en büyük zulümlerden birinin şahidi olduklarını ve bunu aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Polatel, Gazze'de yaşananları aktarırken hiçbir habercinin kendi canını ve geride bıraktıklarını düşünmediğini belirterek, "O an, onun için tek bir yaşama amacı vardı; hakikati tüm açıklığıyla insanlara aktarmak, yaşanan zulmü insanlara aktarmak... Böyle de oldu. Sayısı 150'ye yaklaşan arkadaşımız habercilik ve gerçekler uğruna bölgede hayatlarını kaybettiler." diye konuştu.

Polatel, habercilerin uluslararası mesailerde prosedürlere takılmadan habere koşabilmesi için yeşil pasaport talebinde bulundu.

Konuşmaların ardından "Kuşatma; Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası" kitabında Gazze'deki tecrübelerini aktaran muhabir ve kameramanlara plaket takdim edildi.