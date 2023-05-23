Güzel Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Millet İttifakı'na destekleyici resmi bir açıklamamız yok'

Güzel Parti Genel Başkan Yardımcısı Yağız Koray Demirtaş, Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini hatırlatarak, "Güzel Parti ve teşkilatlarımızın Millet İttifakı'nı destekleyici resmi bir açıklaması ve desteği bulunmamaktadır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Güzel Parti İzmir İl Başkanı Cafer Heptepe'nin Millet İttifakı'na destek söylemlerinin ardından Güzel Parti Genel Başkan Yardımcısı Yağız Koray Demirtaş açıklamada bulundu. Demirtaş, ilk günden beri Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini belirleterek, "Güzel Parti olarak seçim sürecinin ilk gününden itibaren Cumhur İttifakını desteklediğimizi dile getirdik. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde İzmir İl Başkanımızın yaptığı açıklama kendisinin şahsi düşüncesidir. Güzel Parti ve teşkilatlarımızın Millet İttifakı'nı destekleyici resmi bir açıklaması ve desteği bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"İzmir İl Başkanımız Heptepe'yi istifaya davet ediyorum"

Partinin İzmir İl Başkanı Heptepe'yi istifaya davet eden Demirtaş, "Her parti içinde fikir ayrılıkları yaşanabilir ancak bu fikir birliğine varmadan resmi bir açıklama gibi basına yansımamalıdır. Bu sebeple Romanların Partisi olarak, İzmir İl Başkanımız Sayın Cafer Heptepe'yi istifaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımız bilsin ki sonuna kadar Cumhur İttifakı'nı desteklemeye, milli iradenin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı Roman kardeşlerimizin desteği ile hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023