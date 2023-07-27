Güvenlik kaynakları: "(Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemileri) Emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili...

Güvenlik kaynakları: "(Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemileri) Emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor.