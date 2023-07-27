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Güvenlik kaynakları: "(Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemileri) Emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili...

Politika Haberleri

Güvenlik kaynakları: "(Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemileri) Emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor.

Güvenlik kaynakları: " ( Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemileri) Emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna Rusya Politika Haberler

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