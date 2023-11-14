Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Sürdürülen operasyonların değerlendirildiği Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıktaki toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticilerinin katıldığını bildirdi.

Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı'nda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç operasyonlarının değerlendirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terör ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Limanlarımızın güvenliği, ruhsatsız silahlar, yakalama kararı olanların adalete teslim edilmesi konularında da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük mücadeleyi canlarını hiçe sayarak sürdüren, operasyonları gerçekleştiren kolluk güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum."