Üye Girişi
Haberi Paylaş

Guterres: "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait"

Guterres: 'Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait'

Politika Haberleri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da Odessa Limanı'nı ziyaret etti. Guterres, ziyaretin ardından limanda önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Rus nükleer santralinde üretilen elektriğin Ukrayna'ya ait olduğunu söyleyen Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya aittir, saygı gösterilmesi gerekir. Santral, askerden arındırılmalı ve bu sorun yakın zamanda çözülecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya nükleer santralde büyük çaplı bir provokasyon planlamakla suçlanarak, Rus kuvvetlerinin tesisi Ukrayna elektrik şebekesinden ayırıp Rus santraline bağlamayı planladıkları belirtildi.

Rusya ve Ukrayna mart ayında Rusya tarafından ele geçirilen, ancak halen Ukraynalı teknisyenler tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük nükleer santralini bombalamakla birbirlerini suçladı. Tesisin altı reaktöründen sadece ikisi çalışıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zaporijya Ukrayna Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title