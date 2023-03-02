Guterres, Irak'ta Cumhurbaşkanı Reşid ve Başbakan Sudani ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 yıl sonra ilk kez geldiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Guterres, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında bugün Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Guterres ve Reşid'in görüşmede ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasının yollarını ele aldığı belirtildi. Irak'ta hala binlerce ailenin göçmen statüsünde olduğunu ve trajik durumlar yaşandığını belirten Irak Cumhurbaşkanı, göçmenlerin evlerine geri dönmeleri için BM ile iş birliği içinde çalışmak istediklerini söyledi.

Irak'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BM Genel Sekreteri Guterres de ülkede istikrarın sağlanması ve Cumhurbaşkanı Reşid'in göçmenlerin acılarını hafifletmek için gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. BM'nin Irak'ın yanında olduğunu, huzur ve güvenliğini sağlamak için harcanan bütün çabaları desteklediklerini vurgulayan Guterres, göçmenlerin sıkıntılarına son vermek için BM'nin destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Yolsuzlukla mücadele çabalarına övgü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bağdat'taki temasları kapsamında ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ile BM ilişkilerinin yanı sıra göçmenlerin durumunun ele alındığı görüşmede ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele yollarının değerlendirildiği aktarıldı. Görüşmede Irak'ın siyasi krizi atlattığını ve iklim değişikliği ile ekonomik sorunlara odakladığını belirten Sudani, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye ilişkin "Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı elde ettiği zafer, Irak halkının barışa olan inancı ve kenetlenmesi sayesinde gerçekleşti" dedi.

Irak ziyaretini "Özel" olarak nitelendiren Guterres ise iklim değişikliği ve göçmen sorunu konusunda uluslararası toplumun Irak'a destek verdiğini vurguladı. Irak hükümetinin yolsuzlukla mücadele çabalarından övgüyle söz eden Guterres, Irak hükümetinin göçmenleri evlerine geri döndürme kararını olumlu bir karar olarak nitelendirdi.

Guterres'in Irak ziyareti kapsamında önümüzdeki saatlerde ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor. - BAĞDAT