Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, kayyum olarak atanan heyetin görevini kabul eden Gürsel Tekin partiden ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu bir televizyon kanalında açıkladı.

KAYYUM OLARAK ATANAN HEYETTEN GÖREVİ KABUL EDEN GÜRSEL TEKİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine toplanan MYK, yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı. Toplantının ardından bir televizyon kanalında canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isimden bağımsız olarak İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan heyetten görevi kabul eden Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini söyledi. Bu gece İstanbul'a gitmesi beklenen Özel, yarın Zeytinburnu mitingini planlandığı gibi gerçekleştirecek. Özel'in çalışmalarına birkaç gün İstanbul'dan devam etmesi bekleniyor.

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

Vahşette yeni görüntüler! İşte AVM müdürünün son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.