Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi

KAYYUM OLARAK ATANAN HEYETTEN GÖREVİ KABUL EDEN GÜRSEL TEKİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine toplanan MYK, yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı. Toplantının ardından bir televizyon kanalında canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isimden bağımsız olarak İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan heyetten görevi kabul eden Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini söyledi. Bu gece İstanbul'a gitmesi beklenen Özel, yarın Zeytinburnu mitingini planlandığı gibi gerçekleştirecek. Özel'in çalışmalarına birkaç gün İstanbul'dan devam etmesi bekleniyor.

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,