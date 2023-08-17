Gürcistan ve İsrail Ekonomik İlişkileri Görüştü

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konularını görüştü.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konularını görüştü.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de resmi temaslarda bulunan Garibaşvili'nin, Netanyahu ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki başbakanın görüşmede, Gürcistan ile İsrail arasındaki ikili ilişkileri ve başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımıyla değerlendiren Garibaşvili, ikili görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yıl serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyoruz ve bu süreç içinde ekonomik, savunma ve güvenlik bağlarımız güçlenmeye devam ediyor. İsrail'in, Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konularındaki desteğine minnettarım."