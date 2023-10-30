Gürcistan Parlamentosu Başkanı Türkiye'ye Stratejik Ortaklık ve İyi Komşuluk Değerini Vurguladı

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak Türkiye ile stratejik ortaklığa ve iyi komşuluğa büyük değer verdiklerini ifade etti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak " Gürcistan, bölgesel barışın temel bileşenlerinden biri olan Türkiye ile stratejik ortaklığa ve iyi komşuluğa büyük değer veriyor." ifadesini kullandı.

Papuaşvili, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Gürcistan'ın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ifade eden Papuaşvili, "Gürcistan bölgesel barışın temel bileşenlerinden biri olan Türkiye ile stratejik ortaklığa ve iyi komşuluğa büyük değer veriyor." ifadesine yer verdi.

Papuaşvili, Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine, ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna somut destek verdiğini kaydederek "Türkiye'nin, Gürcistan'ın Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna yönelik sürekli destekleyici politikası, Gürcistan için her zaman güvenilir bir mesaj olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu, stratejik ve anayasal olarak tanınan dış politika yönümüzün başarısına katkı sağlayan önemli bir faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Papuaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan'ın bağımsızlığının ilk gününden bu yana, Gürcistan ile Türkiye arasında otuz yılı aşkın bir süredir ortaklık ve iyi komşuluk ilişkisi kurulmuştur ve bu, zorlu jeopolitik bölgemizde neredeyse benzeri görülmemiş bir durumdur. Avrupa-Atlantik güvenliği kapsamında, ülkelerimizin stratejik işbirliği, ülkelerimizin ekonomik refahına katkıda bulunan dinamik ekonomik bağların sürekli genişlemesinin temeli haline gelmiştir."

Papuaşvili, Gürcistan'ın bölgesel barış ve Batı ile stratejik işbirliği yolunu somut bir şekilde takip ettiğini belirterek "Gürcistan ile Türkiye arasındaki ortaklık, bölgedeki karmaşık jeopolitik süreçlerin daha büyük çaplı çatışmalara dönüşmemesini sağladı. Ülkelerimiz arasında var olan karşılıklı anlayışa büyük değer veriyoruz ve ortaklığımızın gelecekte de devam etmesini umuyoruz." ifadesini kullanıldı.

"Son yüzyıl, büyük Türk milletinin emellerinin gerçekleştiği bir yüzyıl olmuştur"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Papuaşvili, "Son yüzyıl, büyük Türk milletinin emellerinin gerçekleştiği bir yüzyıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ne, ülkenizin halkının ve bölge ülkelerinin barışı, kalkınması ve refahı için başarılarının gelecekte de devam etmesini diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Papuaşvili, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için ortada sağlam bir temelin mevcut olduğunu vurguladı.