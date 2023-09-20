Gürcistan Merkez Bankası Kararı Protesto Edildi

Gürcistan Merkez Bankasının, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan eski Gürcistan Başsavcısı Otar Partskhaladze'nin banka hesaplarının dondurulmamasına ilişkin kararı Tiflis'te protesto edildi.

Gürcistan Merkez Bankasından, ABD'nin 14 Eylül'de duyurduğu, aralarında Partskhaladze'nin de olduğu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyenlere yönelik isimlere yeni yaptırım uygulama kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Rus vatandaşlığı da bulunan Gürcü iş adamı ve eski Gürcistan Başsavcısı Partskhaladze'nin Gürcistan bankalarındaki hesaplarının dondurulmaması yönünde karar alındığı belirtilen açıklamada, kararın anayasaya uygun bir şekilde verildiği, Merkez Bankasının Partskhaladze'nin hesaplarını dondurma hakkına sahip olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gürcistan mahkemesinde ilgili bir davada kendisi hakkında hüküm verilmediği sürece, bir Gürcü vatandaşına uluslararası yaptırım uygulanamaz." ifadesi kullanıldı.

Karar protesto edildi

Merkez Bankasının kararına tepki gösteren bazı muhalefet partilerinin liderlerinin öncülüğünde başkent Tiflis'te gün içinde iki ayrı gösteri düzenlendi.

Göstericiler, önce Merkez Bankasının önünde toplanarak ABD'nin Rus istihbaratıyla işbirliği yapmakla da suçladığı Partskhaladze'nin banka hesaplarına el konulmasını talep etti.

Aynı zamanda Merkez Bankası Geçici Başkanı Natia Turnava'yı istifaya çağıran göstericiler, talepleri yerine getirilmediği sürece gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

Göstericiler, hükümeti Partskhaladze'yi korumakla suçladı

Daha sonra gece saatlerinde Parlamento Binası'nın önünde toplanan göstericiler, Turnava'nın istifa etmesine yönelik çağrılarını yineledi.

Partskhaladze'nin bir Rus ajanı olduğunu iddia eden göstericiler, Gürcistan hükümetini onu korumakla suçladı.

Göstericiler, Merkez Bankasının Partskhaladze'nin hesaplarını dondurmaması nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini ve böylece ülkenin zor duruma düşebileceğini savundu.

Tiflis'teki protesto gösterisi geç saatlerde sona erdi.

Cumhurbaşkanı'ndan, Turnava'ya istifa etme çağrısı

Öte yandan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Merkez Bankasının Geçici Başkanı Turnava'yı istifaya davet etti.

Zurabişvili, ülke ekonomisinin sürdürebilir kalkınması ve banka sektörünün aksamadan çalışması için Partskhaladze'nin hesaplarına el konulması gerektiğini belirtti.

Bu arada, Merkez Bankasının Başkan Yardımcıları Papuna Lejava, Arçil Mestvirişvili ve Nikoloz Gagua gün içinde görevlerinden ayrıldı.

Gürcistan Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Hizmetleri Geliştirme Ajansının da Partskhaladze'nin Gürcistan vatandaşlığından çıkarılması için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye dilekçe ilettiği bildirildi.

ABD'den yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisince (OFAC), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütme kapasitesini zayıflatmak için Rus elitleri ile Rusya'nın endüstriyel tabanı, finans kurumları ve teknoloji tedarikçilerinin hedef alındığı duyurulmuştu.

OFAC'ın 100'e yakın yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da ayrıca 70'ten fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedilmişti.