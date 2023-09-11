Gürcistan, Karabağ'daki Sözde Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Tanımıyor
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımadığını bildirdi. Bakanlık, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirtti.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği belirtildi.
Açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade eder, Karabağ'da 9 Eylül 2023'te düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımıyor." ifadeleri kullanıldı.