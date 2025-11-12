Haberler

Gürcistan'da Düşen TSK Uçağındaki Askerlerin Naaşlarına Ulaşıldı

Güncelleme:
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 askerden 18'inin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmalarının devam ettiği ve iki asker için arama ekiplerinin çalıştığı duyuruldu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 askerden 18'inin naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazındaki arama çalışmaları sürüyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, son duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Geladze, Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de düşen uçaktaki 20 askerden 18'inin naaşına ulaşıldığını belirterek, "2 asker için arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Geladze, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını ifade ederek, "Türk mevkidaşlarımızla ortak bir uluslararası arama-kurtarma ekibi oluşturduk" diye konuştu. Gürcistanlı Bakan Geladze, kazaya ilişkin detaylı bilgilerin Türkiye tarafıyla birlikte paylaşılacağını aktardı.

"Uçağın birçok parçası geniş bir alana dağılmış durumda"

Bakan Geladze, Gürcistan Savunma Bakanlığı personeli ile İçişleri Bakanlığı'nın farklı birimlerinin de arama çalışmalarına dahil edildiğini belirterek, "Uçağın birçok parçası geniş bir alana dağılmış durumda. Bu nedenle insan gücünün seferber edilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Geladze, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Soruşturmanın çıkarları gereği şu aşamada detayları paylaşmaktan kaçınacağım" diye konuştu. - TİFLİS

