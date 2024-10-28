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Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Kabul Etmiyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Kabul Etmiyor
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını 'Rus operasyonu' nedeniyle kabul etmeyeceklerini açıkladı ve muhalefeti desteklemeye çağırdı.

GÜRCİSTAN Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün düzenlenen parlamento seçimine 'Rus operasyonu' ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Zurabişvili, seçim sonuçlarını tanımadığını duyuran muhalefet partilerini ve halkı Parlamento Binası'nın önüne çağırdı.

Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere açıklamada bulundu. Zurabişvili, seçimi iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini belirterek, "Bu seçimlerde tahrifat yapıldı. Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Batılı devletleri ülkesine ve halkına destek vermeye çağırarak, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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