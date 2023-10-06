Gürcistan Cumhurbaşkanı Abhazya'da Rus Üssü Kurulmasını Tehdit Olarak Değerlendirdi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Abhazya'da Rus donanmasına ait yeni bir üs kurulmasının bölgenin güvenliği için tehdit olduğunu belirtti. Zurabişvili, Rusya ile Abhazya arasında imzalanan anlaşmaya tepki göstererek, bu durumun sadece Gürcistan'ı değil tüm bölgeyi tehdit ettiğini ifade etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinden, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanmasına ait yeni bir üs kurulmasının bölgenin güvenliği için tehdit olduğunu söyledi.

Zurabişvili yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile Abhazya'nın sözde hükümeti arasında, Abhazya bölgesinde, Rus donanması için kalıcı bir üs kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasına tepki gösterdi.

Abhazya'nın Gürcistan'ın parçası olduğunu ifade eden Zurabişvili, burada Rus askeri üssünün kurulmasının bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini kaydederek, "Bu provokasyon sadece Gürcistan'ı değil tüm bölgeyi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni üssün Abhazya bölgesinde kurulmasının, Karadeniz bölgesinin güvenliği için bir "mayın" anlamına geldiğini belirten Zurabişvili, "Rusya bu adımla Karadeniz bölgesindeki etkisini güçlendirmeye ve bölgeye hakim olmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abhazya bölgesinde Rus üssünün kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtmişti.

Anlaşmanın 30 Eylül'de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, "Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada Oçamçire bölgesinde Rus donanması için yeni bir üs kurulması kararına tepki göstermişti.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.