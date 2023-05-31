Gürcistan Cumhurbaşkanı: AB, 2023'e kadar adaylık statüsü verecek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Avrupa Birliği'nin (AB) 2023 bitmeden ülkesine adaylık statüsü vereceğinden emin olduğunu söyledi. Zurabişvili, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun Brüksel'de başlayan 2 günlük oturumları çerçevesinde, milletvekillerine hitap etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Avrupa Birliği'nin (AB) 2023 bitmeden ülkesine adaylık statüsü vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Zurabişvili, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun Brüksel'de başlayan 2 günlük oturumları çerçevesinde, milletvekillerine hitap etti.

"Avrupa'ya doğru yolculuğumuzun bu belirleyici döneminde, Gürcistan'ın yerel ve uluslararası zorlukları aştığını ve tam teşekküllü Avrupa entegrasyonu yoluna sağlam şekilde başladığını görmek istiyorum." diyen Zurabişvili, "Bunun için tek bir yol var, Gürcistan'a yıl sonuna kadar AB'ye aday ülke statüsü verilmesini sağlamak. Bundan eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Zurabişvili'nin Avrupalı parlamenterlere hitabı, Avrupa'daki ülkelerin liderleri ile AB kurumlarının başkanlarını yarın Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya getirecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nın bir gün öncesine denk geldi.

Gürcistan, Ukrayna'daki savaşın akabinde bu ülke ve Moldova ile birlikte AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı. Ukrayna ve Moldova'nın başvuruları aday ülke statüsünün verilmesiyle sonuçlanırken, Gürcistan'ın durumunun daha sonra yeniden değerlendirilebileceği belirtilmişti.

Macaristan ile ilgili kritik oylama yarın

AP'nin Genel Kurul oturumlarının önemli gündem maddelerinden biri de yarın Macaristan ile ilgili yapılacak oylama öncesinde, bu ülkedeki hukukun üstünlüğü ve temel hakların ihlal edilmesine ilişkin başlatılan prosedür oldu.

Milletvekilleri, Macaristan'ın Temmuz 2024'te 6 aylık rotasyon kapsamında üstleneceği AB dönem başkanlığının ertelenmesi ya da yetkilerinin kısıtlanması gibi önerileri tartıştı.

AB Komisyonu adına söz alan bütçeden sorumlu komiser Johannes Hahn, daha ılımlı mesajlar vererek, Komisyonun durumu değerlendirdiğini, Macaristan'ın tutumunda değişiklik gözlemlenmediği sürece AB bütçesinden pay alamayacağını söyledi.

AB, Macaristan'ın payına düşen hibe ve kredilerden oluşan 30 milyar kadar avroyu dondurmuştu. Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor. AB Komisyonu, 27 Nisan 2022'de AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.

AP'nin yarın Macaristan'ın dönem başkanlığıyla ilgili bir oylama yapması bekleniyor.

Kaili katılmadı

Öte yandan, AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen ismi, AP'nin eski başkan yardımcısı Eva Kaili'nin, geçen hafta hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkması üzerine bugünkü Genel Kurul oturumuna katılması beklenmişti.

Ancak Kaili oturuma katılmadı. Yarınki oturumlara katılacaklar arasında Kaili'nin ismine de yer verildiği görüldü.

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaili, 14 Nisan'da ev hapsine alınmıştı.