Gürcistan Başbakanı: Toprak bütünlüğü sorunlarını akılla çözmeliyiz

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki toprak bütünlüğü sorunlarının akılla ve tutarlı adımlarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Garibaşvili, Güney Osetya işgal hattına yakın Şindisi köyünde yapılan bir anıtın açılışına katıldı ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması amacını vurgulayan Garibaşvili, Abhazya ve Güney Osetya'nın Rus işgali altında olduğunu ifade etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşanan toprak bütünlüğü sorunlarını "akılla" ve tutarlı adımlar atarak çözmek gerektiğini belirtti.

Başbakan Garibaşvili, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın 15. yıl dönümü dolayısıyla Güney Osetya işgal hattına yakın Şindisi köyünü ziyaret etti.

Köyde, 15 yıl önce yaşanan şiddetli çatışmalarda hayatını kaybeden Gürcü askerlerin adına yapılan bir anıtın açılışına katılan Garibaşvili, köy sakinleri ile de bir araya geldi.

"Asıl amacımız ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden sağlamasıdır"

Garibaşvili, Şindisi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2008'deki savaş sırasında dönenim Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi "korkakça" hareketler yapmakla suçladı.

Ülkesinin iki tarihi bölgesi, Abhazya ile Güney Osetya'nın Rus işgali altında olduğunu belirten Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu işgal ağır bir mirastır. Tarihi topraklarımızın önemli kısmı, her iki bölge bugün geçici olarak işgal altındadır. Vurgulamak isterim ki ülkemizin toprak bütünlüğünü aklımızla, tutarlı adımlarımızla yeniden sağlamalıyız, bunu başarmalıyız. Bu bizim ana hedefimiz."

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.