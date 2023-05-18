Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nin ardından yabancı liderlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gönderiliyor. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve ilk turda oyların çoğunluğunu almasından dolayı tebrik etti. Açıklamada, "Başbakan Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerin başarılı şekilde düzenlemesinden, ilk turda elde edilen başarıdan ve milletvekili seçimlerinde iktidar partisinin aldığı oyların çoğunluğundan dolayı tebrik etti" ifade edildi.

"Erdoğan'ın kişisel rolü büyük"

Açıklamada, "Garibaşvili, ortak bölgesel projelerin desteğiyle sürdürülebilir ve istikrarlı bölgesel kalkınmanın yanı sıra Türkiye-Gürcistan stratejik ortaklığının güçlendirilmesinde Erdoğan'ın kişisel rolünün büyük olduğunu vurguladı" denildi. Garibaşvili'nin ayrıca Erdoğan'a seçimlerin ikinci turunda başarılar dilediği kaydedildi. - TİFLİS

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023