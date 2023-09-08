Gürcistan Başbakanı AB'den aday ülke statüsü bekliyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinde, AB'nin Gürcistan'a 'aday ülke' statüsü vermesini beklediklerini belirterek, 'Biz Gürcülerin en sevmediği şey adaletsizliktir. Haksızlığa tahammülümüz yok.' dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinde, AB'nin Gürcistan'a "aday ülke" statüsü vermesini beklediklerini belirterek, "Biz Gürcülerin en sevmediği şey adaletsizliktir. Haksızlığa tahammülümüz yok." dedi.

Garibaşvili, Gürcistan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i kabul etti.

Başbakanlıkta basına kapalı düzenlenen baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Garibaşvili, ülkesinin AB entegrasyon sürecinin devam ettiğini ancak geçen yıl AB'nin Gürcistan'a aday ülke statüsü vermediğini hatırlattı.

AB tarafından kriter olarak yerine getirilmesi için kendilerine 12 madde iletildiğini kaydeden Garibaşvili, hükümetin maddelerin çoğunu uyguladığını söyledi.

Garibaşvili, geçen yıl Moldova ve Ukrayna'ya AB'ye aday ülke statüsü verildiğini, Gürcistan'ın ise bu statüyü alamadığına dikkat çekerek, "Adil bir yaklaşım talep ediyoruz. Moldova ve Ukrayna geçen yıl hiçbir kriter uygulamadan statüyü bir ikramiye ve bir avans olarak aldılar. Biz ise statüsü alamadık. Soru kesinlikle mantıklı ve adil. Biz Gürcülerin en sevmediği şey adaletsizliktir. Haksızlığa tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Gürcistan'ın yüzde 20'sini işgal altında tuttuğunu vurgulayan Garibaşvili, ilk savaşın 2008'de yaşandığını ve bunun bedelinin ağır olduğunu savundu.

Garibaşvili, ülkesinin yıl sonuna doğru AB'den "aday ülke" statüsü beklediğini ve verilecek olumsuz cevabın Rusya için olumlu bir mesaj olacağını ifade etti.

"Gürcistan kesinlikle Avrupa ailesinin bir parçası"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ise Tiflis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Gürcistan kesinlikle Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Bu mesajı bizzat iletmek istedim size." dedi.

Borrell, Gürcistan'a AB aday ülke statüsü verilmesi için Tiflis hükümetinin, AB tarafından iletilen 12 maddelik kriterlerin karşılanması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca Borrell, muhalefet ile hükümeti ortak çalışmaya davet etti.

Ukrayna'ya destek için AB tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda ortakların koordineli çalışması gerektiğine değinen Borell, "Rusya'yı izole etmek için en yakın ortaklarımızın uluslararası düzeyde koordineli çalışması önemli." ifadelerini kullandı.