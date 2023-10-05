Gürcistan, Abhazya'nın Rus donanması için yeni üs kurmasına tepki gösterdi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı bir üs kurma kararına tepki gösterdi. Bakanlık, Abhazya'nın Gürcistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Rusya'nın işgal politikasını meşrulaştırmaya yönelik adımlardan endişe duyduklarını açıkladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni bir üs kurması kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan, sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığına yönelik konuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Abhazya'nın Gürcistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sokhumi'deki Rus işgal rejiminin, Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarına ek bir Rus askeri üssü yerleştirilmesi ve Gürcistan'ın ayrılmaz bölgesi olan Abhazya'nın, Rusya'nın başlattığı entegrasyon süreçlerine dahil edilmesi yönündeki açıklamalarından endişe duyuyoruz."

Rusya'nın, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini yasadışı olarak işgal ettiği kaydedilen açıklamada, Rus donanmasına ait bir yeni üssün kurulması kararının, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik işgal politikasını meşrulaştırma amacıyla atılan bir adım olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'na, 12 Ağustos 2008'de Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasına uyma çağrısı yapılarak, "Uluslararası toplum Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bjania'nın açıklaması

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtmişti.

Anlaşmanın 30 Eylül'de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, "Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.