Üye Girişi
Haberler

Gurbetçilerin Sorunları Amasra'da Masaya Yatırıldı

Gurbetçilerin Sorunları Amasra'da Masaya Yatırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabüklü işadamı Orhan Buyurman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Amasra'da bir araya gelerek Avrupa'daki gurbetçilerin sorunlarını ele aldı. Görüşmede, gurbetçilerin taleplerinin dinlenmesi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Amasra'da bir araya geldi.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, beraberinde Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ile birlikte, Bartın'ın Amasra ilçesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın birbirinden ayrılmaz ve birlikte güçlü olduklarını ifade ederek, " Birlikte güzel projelerimiz var. Bunları bölge milletvekillerimiz ile birlikte yerine getirme gayretleri içerisindeyiz. Aynı zamanda Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz, ülkemizin yurt dışındaki en güçlü temsilcileridir. Onların taleplerini dinlemek ve çözümler üretmek bizim için bir öncelik" dedi.

Görüşmenin ardından Orhan Buyurman, gurbetçilerin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bakanımızın duyarlılığı bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Gurbetçilerimizin sorunlarının çözümü için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Buluşma, Türkiye ile Avrupa'daki Türk toplumu arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Erdoğan'ın sitem dolu çıkışı Bakanlığı harekete geçirdi
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.