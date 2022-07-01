Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afette müdahale farkını anlattı - Haberler

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Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afette müdahale farkını anlattı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Karabük'ün Yenice ilçesinde sel mağduru vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşan bir gurbetçi Almanya ile Türkiye'nin afet durumunu kıyasladı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sel mağduru vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşan bir gurbetçi Almanya ile Türkiye'nin afet durumunu kıyasladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaralarını sarmak için yapılan temizlik çalışmalarını takip ettiği Karabük'ün Yenice ilçesi esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti sırasında Bakan Soylu, Almanya'da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ile sohbet etti.

İnam, Almanya'dan gelen bir gurbetçi olarak Soylu'ya gayretlerinden dolayı teşekkür ederek Almanya'da bu gibi durumlarda devletin hiçbir desteği olmadığını söyledi. Almanya'da geçen yıl büyük bir sel afeti yaşadıklarını anlatan İnam, "Bu tür durumlarda Almanya'da devletin hiçbir desteği yok. Sigortanızı yaptırın diyor. Ondan sonra eksper geliyor ve rapor tutuyor. Tabii bu bir seneye yakın sürüyor. O ara elektriğiniz, suyunuz, yolunuz yok. Allah sizden razı olsun. İki gün içerisinde Bartın ve Karabük için neler yaptığınızı gördük. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gurbetçinin söylediklerine karşılık veren Bakan Soylu da elden gelen her şeyin tek bir kuruş alınmadan yapıldığını söyledi.

(Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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