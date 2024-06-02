Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Güneykaya beldesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak belde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.