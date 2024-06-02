Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde vatandaşlar, belde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ve sandık görevlileri oy pusulalarının sayımına başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi.
Güneykaya beldesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak belde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.
Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.