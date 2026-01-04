Güneydoğu Asya ülkelerinden ABD'ye BM Şartı ve uluslararası hukuka saygı çağrısı

Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleri, dün Venezuela'ya düzenlediği saldırı sonrası ABD'ye BM Şartı ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Görevdeki bir devlet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır" dedi.

Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleri Güneydoğu Asya ülkeleri, ABD'nin dün Venezuela'ya düzenlediği saldırı ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak yargılamak üzere ABD'ye kaçırması sonrası BM Şartı ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu. Venezuela'daki krizin askeri yöntemlerle değil, diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulayan Asya ülkeleri, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, taraflara Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, sivillerin korunmasının öncelik olduğu ve Venezuela halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin operasyonunun ardından Venezuela'daki durumu yakından izlediklerini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Angelica Escalona, tüm taraflara anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu. Filipinler'in Bogota Büyükelçiliği'nin, Venezuela'daki Filipin vatandaşları için seyahat ve güvenlik uyarısı yayımladığı ve gerekli konsolosluk desteğinin sağlanacağı bildirildi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang ise yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumdan derin endişe duyulduğunu belirtti. Vietnam'ın, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Hang, devletlerin egemenliğine saygı ve güç kullanmama ilkesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine saygının önemini vurguladı. Bakanlık, ilgili tüm taraflara gerilimin düşürülmesi ve diyalog yoluyla barışçıl çözümün önceliklendirilmesi çağrısında bulunurken, sivillerin korunmasının temel öncelik olması gerektiğini bildirdi.

"Görevdeki bir devlet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır"

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, gelişmeleri "derin bir endişeyle" takip ettiğini bildirdi. İbrahim, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD güçleri tarafından kaçırılmasına tepki göstererek, "Venezuela lideri ve eşinin, olağan dışı kapsam ve nitelikteki bir ABD askeri operasyonuyla ele geçirilmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve egemen bir devlete karşı hukuka aykırı güç kullanımı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan İbrahim, "Sebebi ne olursa olsun, görevdeki bir devlet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır. Bu durum, devletler arasındaki güç kullanımına ilişkin temel sınırları aşındırmakta ve uluslararası düzenin dayandığı hukuki çerçeveyi zayıflatmaktadır" dedi.

Venezuela halkının kendi siyasi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurgulayan İbrahim, "Tarih göstermiştir ki, dış güçlerin zor yoluyla gerçekleştirdiği ani liderlik değişimleri, özellikle uzun süredir ekonomik zorluklar ve toplumsal baskılarla karşı karşıya olan ülkelerde, yarardan çok zarar getirmektedir" ifadelerini kullandı. - BANGKOK