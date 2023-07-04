Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 2024'te seçim yapılacağını duyurdu

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, iç savaş yüzünden hiç seçimin yapılamadığı ülkesinin planlandığı gibi 2024'te seçime gideceğini açıkladı. Mayardit, geçen yıl uzatılan geçiş döneminin 2024'te dolmasıyla birlikte seçimlerin yapılacağını ve başkanlık için aday olacağını belirtti. İç çatışmalar ve barış anlaşmasının bozulmasından ötürü defalarca ertelenen seçimlerin yapılması konusunda kararlı olduğunu ifade eden Mayardit, partisinden destek istedi. Mayardit'e karşı henüz adaylığını açıklayan isim bulunmuyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, iç savaş yüzünden hiç seçimin yapılamadığı ülkesinin planlandığı gibi 2024'te seçime gideceğini duyurdu.

İktidardaki Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin toplantısında konuşan Mayardit, geçen yıl uzatılan geçiş döneminin 2024'te dolmasıyla birlikte seçimlerin yapılacağını ve başkanlık için aday olacağını belirtti.

İç çatışmalar ve barış anlaşmasının bozulmasından ötürü defalarca ertelenen seçimlerin yapılması konusunda kararlı olduğunu ifade eden Mayardit, partisinden destek istedi.

Mayardit'e karşı henüz adaylığını açıklayan isim bulunmuyor.

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Mayardit tarafından yönetilen ülke, iç savaştan ötürü hem ekonomik hem de siyasi krizin içine sürüklendi.

Güney Sudan, Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.