Güney Sudan Devlet Başkanı 2024 seçimleri için yasa tasarısını imzaladı

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, iç savaş yüzünden hiç seçim yapılamayan ülkesinde planlanan 2024 seçimi için hazırlanan yasa tasarısını imzaladı. Tasarının yasalaşmasıyla ülke seçim hazırlıklarına başlayacak.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, iç savaş yüzünden hiç seçimin yapılamadığı ülkesinde planlanan 2024 seçimi için hazırlanan yasa tasarısını imzaladığı bildirildi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Mayardit, 2023 Ulusal Seçim Yasa tasarısını imzaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tasarının Devlet Başkanı Mayardit tarafından yasalaştırılmasıyla ülkenin seçim hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi.

Yasaya göre, yeni devlet başkanı, milletvekillerinin bir bölümünü seçebilecek. Muhalefet ise düzenlemeye karşı çıkıyor.

Güney Sudan'da seçimler 2024'te yapılacak

İç savaş sonrası hiç seçim yapılamayan Güney Sudan'da seçim tarihi 2024 olarak belirlenirken iktidardaki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri ve Devlet Başkanı Mayardit yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Güney Sudan, Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Mayardit tarafından yönetilen ülke, iç savaştan ötürü hem ekonomik hem de siyasi kriz yaşıyor.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.